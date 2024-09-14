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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ağzından örnek alındı | Son dakika haberleri

        Narin'in annesi Yüksel Güran'ın ağzından örnek alındı

        Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 21:28 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:28
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        Narin'in annesinin ağzından örnek alındı
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        Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

        AĞIZ VE DİŞ YAPISINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ALINDI

        Soruşturma kapsamında "kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran'dan, savcılığın talebi üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı.

        AĞABEYİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİYLE UYUŞUP UYUŞMADIĞINA BAKILACAK

        Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Hazırlanacak raporda, aynı suçtan tutuklu Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığının tespit edileceği öğrenildi.

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