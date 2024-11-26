Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin’in ölümü hâlâ Türkiye’nin gündeminde. Narin’in katil ya da katillerinin kim olduğu henüz netleşmedi ancak, 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesi, cinayetle ilgili gelişme ve deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.

DİŞ İZİ OLDUĞU İDDİASINDA BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklarla kolundaki ısırık izi uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında olduğunu söyleyen Enes Güran, kolundaki ısırığı da üzüntüsünden kendisinin yaptığını ifadesinde belirtmişti.

Küçük kızın cesedinin uzun süre suda kalarak deforme olması sebebiyle diş örnekleri alınamamış ve ağabeyinin kolundaki izlerin de kime ait olduğu tespit edilememişti.

Savaş Kurtbaba’nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar ciddi bir iddiayı ortaya koydu. Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, ağabey Enes’in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu iddia edildi.