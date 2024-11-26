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        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran son dakika haberi: Enes Güran'ın gözünün altındaki diş izi | Son dakika haberleri

        Enes Güran'ın gözünün altındaki diş izi!

        Emekli Cinayet Dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği, 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği bilgiyi katıldığı bir canlı yayında paylaştı. Enes Güran'ın gözünün altındaki yara izinin, ısırık izi olduğu iddiasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 08:42 Güncelleme: 26.11.2024 - 08:42
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        Enes Güran'ın gözünün altındaki diş izi!
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        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan küçük Narin’in ölümü hâlâ Türkiye’nin gündeminde. Narin’in katil ya da katillerinin kim olduğu henüz netleşmedi ancak, 26 Aralık’ta gerçekleşecek olan ikinci duruşma öncesi, cinayetle ilgili gelişme ve deliller ortaya çıkmaya devam ediyor.

        ENES GÜRAN'IN GÖZÜNÜN ALTINDAKİ YARA İZİ

        Kanal D'de yayınlanan sabah programına katılan emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, alanında uzman diş hekimleriyle gerçekleştirdiği 1 aylık çalışma sonrası elde ettiği çarpıcı bilgiyi canlı yayında paylaştı.

        DİŞ İZİ OLDUĞU İDDİASINDA BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre Narin’in ağabeyi Enes Güran’ın sırtındaki ve yüzündeki morluklarla kolundaki ısırık izi uzun süre tartışmalara neden olmuştu. Sırtındaki ve yüzündeki izlerin mısır tarlasında olduğunu söyleyen Enes Güran, kolundaki ısırığı da üzüntüsünden kendisinin yaptığını ifadesinde belirtmişti.

        Küçük kızın cesedinin uzun süre suda kalarak deforme olması sebebiyle diş örnekleri alınamamış ve ağabeyinin kolundaki izlerin de kime ait olduğu tespit edilememişti.

        Savaş Kurtbaba’nın canlı yayında paylaştığı bilgi ve fotoğraflar ciddi bir iddiayı ortaya koydu. Cinayetten 3-6 gün sonra çekilen fotoğraflarda, ağabey Enes’in gözünün altında sıralı şekilde ekimoz (kanama) izleri vardı ve bu izlerin bir insanın diş izleri olduğu iddia edildi.

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        #narin güran
        #Son dakika haberler
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