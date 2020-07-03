Ülkemizde genellikle Batı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişmekte olan bu meyve, ‘’ Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane ‘’ tekerlemesinin sağlıksal açıdan layığıyla hakkını vermektedir.
Öyle ki, günde tüketeceğiniz bir bütün bir nar, sizlerin hem sindirim hem de solunum açısından rahatlamanıza vesile olacaktır. Kansızlık ve idrar iltihaplanması gibi sıkıntıları da ortadan kaldırmakta olan nar, her şeyden önce harika tadı sayesinde mükemmel bir mutluluk kaynağı olmaktadır.
Alternatif faydalara sahip meyve
Narın faydaları hem suyunda hem de kabuğunda mevcuttur. Özellikle de her sabah düzenli olarak nar suyu tüketilmesi, sizlerin güne zinde ve neşeli bir şekilde başlamanıza yardımcı olacaktır. Narın genel faydalarını sıralayacak olursak eğer;
Gibi şifaları elinde bulunduran narın faydaları kabuklarında da fazlaca bulunmaktadır. Kurutulup bir arada kaynatılan nar kabuklarının suyunu günde en az tükettiğiniz takdirde, kalp ve damar tıkanıklıklarınızı açabilirsiniz. Kandaki şeker oranının da dengelenmesine yardımcı olan nar kabuğu, baş, eklem ve sırt ağrılarınızın da azalmasını sağlamaktadır.
Kabuğundan çekirdeğine kadar binlerce çeşit faydayı elinde bulunduran nar, tüketilirken yaşatmış olduğu mutluluğu tüm bedeniz de hissetmenize olanak sağlamaktadır. Son zamanlarda adını sıklıkla duymuş olduğumuz nar çayı da kişinin bağışıklık sisteminin gelişmesine yardımcı olacaktır.
Nar çayının tarifi de oldukça pratiktir
500 kg sıkılmış nar suyunu orta boy bir tencere içerisinde, karanfil ve tarçın katılarak uzun uzun kaynatın. Daha sonra üzerine bir çay kaşığının ucu ile toz zencefil ekleyerek tüketeceğiniz nar çayı sayesinde, her türlü hastalığın önüne geçebilirsiniz.
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