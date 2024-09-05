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        Haberler Bilgi Yaşam Son dakika: Narin bulundu mu, nerede, yaşıyor mu, son durum ne? Kayıp Narin Güran kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Narin bulundu mu, nerede, yaşıyor mu, son durum ne? Kayıp Narin Güran kimdir?

        Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin'in son durumu merak ediliyor. Kayıp Narin Güran'ın amcası soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Akabinde Narin'in amcası 'kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. 8 yaşındaki Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Tüm Türkiye Narin'in bulunmasına ilişkin bir haber bekliyor. Peki Narin bulundu mu, nerede, yaşıyor mu, son durum ne? Kayıp Narin Güran kimdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:36
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        • 1

          Narin ile ilgili son dakika haberleri gündemde yer alıyor. En son Tüm aramalara rağmen izine rastlanmayan Narin ile ilgili başlatılan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, köy muhtarı amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 gün önce kaybolan Narin’i arama çalışmaları sürerken ekipler, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla aramalar yapıyor. Peki Narin bulundu mu, nerede, yaşıyor mu, son durum ne? Kayıp Narin Güran kimdir?

        • 2

          NARİN BULUNDU MU, SON DURUM NE?

          YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZIYLA MEZARLIK ARANDI

          Diyarbakır'da, 16 gündür kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmalarında, bugün ilk kez yer altı görüntüleme cihazları ile arama yapıldı. Tavşantepe Mahallesinde bugün Cumhuriyet savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla özellikle son dönemlerde ölenlerin gömüldüğü yeni mezralarda inceleme gerçekleştirildi. Yer altı görüntülüme cihazıyla yaklaşık 2 saat süren aramalarda, Narin'e ait bir emareye rastlanmadı

        • 3

          NARİN GÜRAN KİMDİR?

          Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. 16 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran'ın arama çalışmalarında yeniş bir gelişme yaşandı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. tutuklandı.

        • 4

          NE OLMUŞTU?

          İLK GÖZALTINA ALINAN NARİN’İN AĞABEYİ OLDU

          8 yaşındaki Narin’in kaybolmasına ilişkin ilk gözaltına alınan isim ağabeyi oldu.

          Ancak ağabey serbest bırakıldı.

          18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.

          Narin’e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

          Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

        • 5

          NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI

          Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.

          Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.

          Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

          Mahkemeye tutuklamaya gerekçe olarak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme suçlamalarını gösterdi.

          Tutuklanan Salim Güran’nin avukatı karara tepki gösterdi.

          Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran’ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yaptı.

          24TV’ye konuşan Bakan Tunç, “Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tesiptleri açısından Narin’in anne-babasının araçtaki amcanın DNA’sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi.” dedi.

        • 6

          "TUTUKLAMA BİR TEDBİR"

          Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama.” dedi.

          Bakan Tunç, şunları söyledi:

          “Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak.”

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