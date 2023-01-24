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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nare isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

NARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Nare ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nare adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nare isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

NARE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nare ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güç, direnç. Nar tanesi.

NARE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nare adını koymak caizdir.

NARE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nare ismini kullanan 12.111 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nare ismini kullanan 5.334 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nare ismini kullanan 2.257 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nare ismini kullanan 1.565 kişi bulunmaktadır.

NARE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nare adındakilerin liderlik Vasfı vardır. Doğal bir liderdir. Kendine has görüş ve düşüncelere sahiptir. Diğer insanların etkisinde kalarak karar vermezler. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmaz. Cesur insanlardır. Ancak bazı durumlarda cesaretlerini kontrol edip hemen karar vermemeli, esnek olabilmeli ve diğer insanların düşüncelerini de dikkate almalıdırlar.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk