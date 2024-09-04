Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı
İtalya Serie A ekibi Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.
Giriş: 04.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:50
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı.
Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.
Osimhen, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.
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