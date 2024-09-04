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        Haberler Spor Futbol Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı - Futbol Haberleri

        Napoli, Victor Osimhen'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı

        İtalya Serie A ekibi Napoli, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen'in sözleşmesinin 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 20:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 20:50
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        Napoli, Osimhen'in sözleşmesini uzattı!
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        Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in sözleşmesi uzatıldı.

        Napoli, Nijeryalı oyuncunun Haziran 2025'e kadar sarı-kırmızılı kulübe katıldığını, sözleşmesinin ise 30 Haziran 2027'ye kadar yenilendiğini duyurdu.

        Osimhen, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.

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