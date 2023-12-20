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        Haberler Spor Futbol Napoli, Frosinone'ye yenilerek İtalya Kupası'na veda etti - Futbol Haberleri

        Napoli, Frosinone'ye yenilerek İtalya Kupası'na veda etti

        İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Frosinone, Napoli'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 01:24 Güncelleme: 20.12.2023 - 01:24
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        Frosinone, Napoli'nin kupada ipini çekti!
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        İtalya Kupası'nda Frosinone, Napoli'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.'

        Organizasyonun son 16 turunda, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, mütevazı bütçeli takımlardan Frosinone'yi Diego Armando Maradona Stadı'nda ağırladı.

        İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Frosinone, 65. dakikada Barrenechea, 70. dakikada Caso, 90+1. dakikada penaltıdan Cheddira ve 90+5. dakikada Harroui'nin ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak büyük sürprize imza attı.

        Frosinone, çeyrek finalde Juventus-Salernitana eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

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