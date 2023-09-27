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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli'den Osimhen'i kızdıran paylaşım! - Futbol Haberleri

        Napoli'den Osimhen'i kızdıran paylaşım!

        İtalyan ekibi Napoli ile yıldız futbolcusu Victor Osimhen arasında ipler gerildi. Napoli Kulübü, Bologna maçında penaltı kaçıran Nijeryalı futbolcuyla ilgili sosyal medya hesabından alaylı bir video paylaşırken, Osimhen'in menajeri bu duruma tepki gösterip yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:27
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        Napoli'nin Osimhen paylaşımı kriz yarattı!
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        İtalyan ekibi Napoli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in tepkisini çekti.

        Ligde geçen hafta golsüz sona eren Bologna deplasmanında penaltı kaçıran 24 yaşındaki futbolcu, kendisiyle ilgili alaylı bir video paylaşımı yapan kulübüne karşı yasal yollara başvurabilir.

        Tepkiler sonrasında silinen paylaşımla ilgili açıklama yapan Osimhen'in menajeri Roberto Calenda, "Napoli'nin TikTok platformundaki resmi profilinde yaşananlar kabul edilemez. Victor'la alay eden bir video önce kamuoyuna duyuruldu ve ardından geç de olsa silindi. Victor'u korumak için yasal işlem başlatma ve her türlü girişimde bulunma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Geçen sezon takımının şampiyonluğunda büyük rol oynayan Osimhen, tüm kulvarlarda 39 maça çıkmış ve 31 gol atmıştı.

        Nijeryalı futbolcu, sosyal medya hesabında Napoli formasıyla yayımladığı tüm fotoğraf ve videoları sildi.

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