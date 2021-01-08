52 yaşındaki oyuncu Naomi Watts, bilinmeyenlerini anlattı.
Vogue Dergisi'ne konuşan Watts, güzellik sırlarını açıkladı.
Naomi Watts, güneşin zararlı ışınlarından olabildiğince kaçındığını, her gün koruyucu krem kullandığını ve yazın deniz kenarına gittiğinde asla güneşlenmediğini ifade etti.
Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları da söyledi:
Yaşınızla barışmanız gerekiyor. İyi ve kötü günleriniz elbette olacaktır. Onun dışında geceleri en az sekiz saat uyur ve gün içinde minimum iki litre su içerim.
Naomi Watts, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı karantinaya almıştı.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yetkililerin "Evde kal" çağrısına uyan Watts, aynı gün içinde çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve yazıcısı bozulunca sinir krizi geçirmişti.
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