Naomi Watts 17 yaşındaki oğlu Sasha Schreiber ile kırmızı halıda

Naomi Watts, temmuz ayında sosyal medyada oğluyla ilgili yaptığı doğum günü paylaşımında; "Altın gibi bir kalbin var. Seninle çok gurur duyuyorum" diye yazmıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca; "Sen bir güçsün ama çok nazik bir ruha sahipsin. Beni annen olarak seçtiğin için şanslı yıldızlarıma teşekkür ediyorum. Ve burada yanımda olduğun için çok minnettarım. Seni seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.