ABD'de düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Mertens ile karşılaşan 22 yaşındaki Osaka, rakibini 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Naomi Osaka, diğer yarı final maçında Büyük Britanyalı Johanna Konta'yı 2-1 mağlup eden Belaruslu Victoria Azarenka ile finalde karşılaşacak.