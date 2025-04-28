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        Haberler Dünyadan Naomi Campbell: Çok yaşlıyım, artık Met Gala'ya katılmayacağım - magazin haberleri

        Naomi Campbell: Çok yaşlıyım, artık Met Gala'ya katılmayacağım

        Yıllardır Met Gala'nın en büyük yıldızlarından biri olarak boy gösteren Naomi Campbell; "Çok yaşlıyım" diyerek artık galanın yarattığı endişeyle baş edemediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 13:55 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:55
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        Naomi Campbell, Met Gala'ya bir daha asla katılmayacağını, çünkü kendini çok yaşlı hissettiğini ve bunun da baş etmesi güç endişeye yol açtığını söyledi.

        Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala, moda ve eğlence dünyasından pek çok ismi bir araya getiriyor.

        54 yaşındaki 1990'lı yılların ünlü top modeli Campbell, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 2025 Met Gala'ya az zaman kala, bir video yayınlayarak, hayranlarını şaşırttı. Campbell, geçen yılki Met Gala hazırlığından görüntüler içeren videosunda; "Bu benim son Met Gala'm. Yapamam. Çok yaşlıyım. Bu endişe bana çok geliyor" sözlerinin ardından, "Bu kaçıncı bilmiyorum. 20 ya da 21 olabilir. Düşünebiliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

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        Özel etkinlikler hariç artık podyuma çıkmayan İngiliz model, zamanının çoğunu anneliğe adamış durumda. 2021'de bir kız bebek, 2023'te bir erkek bebek sahibi olduğunu açıklayan Naomi Campbell, çocuklarının isimlerini ve yüzlerini kamuoyundan sakladı.

        İlk bebeğinin nasıl dünyaya geldiği ve babasının kim olduğu sorusu akıllarda soru işareti bırakırken, Naomi Campbell, Vogue'a verdiği röportajda konuyla ilgili açıklama yaparak; “Evlat edinmedim. O benim kızım” demişti. Campbell, ilk çocuğunu duyurduğunda, gizli tutulan bir hamilelik süreci sonucunda mı yoksa taşıyıcı anne aracılığıyla mı çocuk sahibi olduğu merak edilmişti.

        Naomi Campbell, konuyla ilgili bugüne dek hiç açıklama yapmadı. Ünlü model, ikinci çocuğunun nasıl dünyaya geldiğiyle ilgili de sessiz kalmayı tercih etti.

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        #Naomi Campbell
        #MET Gala
        #met gala 2025
        #Moda

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