Nane limon kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonlarında en etkili ve en çok tercih edilen sıcak bir içecektir. Nane limon yapmak kolay bir uygulamadır. Hem de sık tüketilebilir.

2 çorba kaşığı nane ve 1,5 su bardağı su ile bir cezveye konarak içerisine kabuğuyla beraber küçük parçalara ayrılmış yarım limon ile bir güzel kaynatılır. Kaynayınca süzülerek bardağa boşaltılır sıcak olarak tüketilir. Taze naneden yapılırsa daha etkilidir ancak kışın taze nane olmadığı için genelde kuru nane ile hazırlanmaktadır. İçerisine şeker koymak yerine bir kaşık bal ilave edilmesi daha doğru olacaktır.

Faydaları ise oldukça fazladır.

Özellikle grip için etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek miktarda C vitamini içerir.

Midenin rahatlamasını sağlar.

Güçlü bir antiseptik etkisi vardır.

Cilde fayda sağlar.

Zihni dinçleştirir ve yorgunluğunu alır.