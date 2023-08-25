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        Haberler Dünyadan Nancy Frangione hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Nancy Frangione hayatını kaybetti

        Nancy Frangione, 70 yaşında hayata veda etti. Acı haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2023 - 09:21 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:21
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        Hayatını kaybetti
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        'Another World' ve 'All My Children'daki rolleriyle tanınan pembe dizi oyuncusu Nancy Frangione'dan acı haber geldi. Frangione'un 70 yaşında ABD'nin Massachusetts eyaletinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        'The Hollywood Reporter'ın haberine göre; Acı haberi oyuncunun ailesi duyurdu. Nancy Frangione'ın vefat nedeniyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

        NANCY FRANGIONE HAKKINDA

        10 Temmuz 1953'te Barnstable, Massachusetts'te doğan Nancy Frangione, televizyondaki ilk çıkışını 1977'de 'All My Children' dizisinde 'Tara Martin' rolüyle yapmıştı. Frangione, karakteri 1979'a kadar canlandırmaya devam etmişti.

        Nancy Frangione, kısa bir süre sonra en önemli rolünü 1980'den 1986'ya kadar oynadığı 'Another World'de 'Cecile de Poulignac' olarak almıştı. Frangione, ardından 1995'te birkaç bölüm için karakteri yeniden canlandırmıştı.

        Fotoğraf: Mega Agency

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        #Nancy Frangione

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