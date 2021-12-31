Nan TL ikramiye gündem oldu. Milli Piyango çekilişine ilişkin aramalardan biri olan nan ikramiye ile ilgli tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte nan ne demek, anlamı nedir ve nan TL ikramiyesi ne kadar sorularının cevaplarına ilişkin bilgiler...
NAN TL İKRAMİYE NE DEMEK?
Nan TL amorti demek. Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına amorti denir. Amorti tutarı değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişi, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte belli olur. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.
MİLLİ PİYANGO NAN TL İKRAMİYE KAZANDINIZ NEDİR, NE DEMEK?
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.00'te gerçekleşecek.
NAN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE NAN ANLAMI
Nan kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir.
Nan, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.
Nan kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:
- Ekmek
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