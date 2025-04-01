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        Haberler Gündem Güncel "Namus davası" deyip bıçakladı | Son dakika haberleri

        "Namus davası" deyip bıçakladı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir rezidansın önünde "namus davası" diye bağırarak 2 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganlar kayıplara karıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 22:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:00
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        "Namus davası" deyip bıçakladı
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        İHA'nın haberine göre; olay, Kurtuluş Bulvarı'nda bulunan bir rezidansın önünde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, "namus davası" diye bağırarak V.Ö. ile N.Ö'ye bıçakla saldırdı. N.B. bacağından, V.Ö. ise karın bölgesinden bıçaklandı.

        Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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