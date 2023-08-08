Namibya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Namibya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Namibya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Namibya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Ülkenin büyük bir bölümünün çöl olması sebebiyle, belirli bölgelerde yerleşimin bulunduğu Namibya, oldukça genç bir nüfusa sahip olmasıyla da öne çıkmaktadır. Peki, Namibya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Namibya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Namibya Nerede?

Namibya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Güney Afrika’da yer alan ve eski adı Güney Batı Afrika olan Namibya; kuzeyde Angola ve Zambiya, güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Atlas Okyanusu ile çevrelenmiş durumdadır.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Namibya, 1884 ile 1915 yılları arasında Almanya’nın kurduğu bir sömürge idaresi tarafından yönetilmiştir. Almanya’nın 1. Dünya Savaşı’nı kaybetmesinin ardından 1920’de Güney Afrika Birliği’ne dahil edilen Namibya, 1961 yılında ise yeni kurulan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bir parçası olmuştur. Namibya’nın Güney Afrika Cumhuriyeti’nden tamamen ayrılması ve bağımsız bir devlet kurması ise 1990 yılında gerçekleşmiştir. 1970’li yıllardan itibaren başlayan bağımsızlık mücadelesi neticesinde önce 1985 yılında bölgede geçici bir yönetim kurulmuş; daha sonra ise 1990 yılında Namibya bağımsızlığını kazanmıştır.

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Namibya Başkenti

Bir Güney Afrika ülkesi olan Namibya’nın başkenti, Windhoek’tir. Ülkenin en büyük şehri olan, yalnızca politik değil; Namibya’nın ekonomik ve kültürel merkezi olan Windhoek; ülke topraklarının ortasında yer almaktadır. 1885 yılında Almanya, 1915 yılında ise Güney Afrika tarafından işgale uğramış olan Windhoek, 1990 yılında Namibya’nın başkenti olarak ilan edilmiştir. Her yıl ülkeye gelen turistlerin neredeyse %60’ını ağırlayan bu başkent, bu özelliğiyle ülke ekonomisine de önemli katkılar sunmaktadır.

Namibya Nüfusu

2023 verilerine göre Namibya nüfusu, 2 milyon 448 bin kişiden meydana gelmektedir. %55’inin şehirlerden geri kalan %45’inin ise kırsal kesimlerde yaşamakta olduğu Namibya nüfusunun büyük bir bölümü ise yerli halktan meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık yarısının Owambo kabilesine mensup olduğu Namibya’da Okavango, Tswana ve Herero gibi farklı etnik guruplara rastlamak da mümkündür.

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Farkı etnik gruplara ev sahipliği yapması sebebiyle birden fazla dilin de konuşuluyor olduğu Namibya’da hâkim olan dini inanç ise Hristiyanlık’tır. Nüfusun yaklaşık %90’ının Hristiyanlık inancına mensup olduğu bu ülkede, geri kalan kesim ise bölgenin yerel dinlerine inanmaktadır.

Namibya Para Birimi

Namibya’da kullanılan resmi para biriminin ismi Namibya dolarıdır. 1993 yılında Namibya Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise NAD’dır.

Namibya Bayrağının Anlamı

1990 tarihinde kabul edilerek kullanılmaya başlanan Namibya bayrağı; bayrağın tam ortasında geçen, kırmızı renkten oluşturulmuş bir çapraz şeritten ve şeridin iki yanında yer alan mavi ve yeşil üçgenler ile mavi üçgen içinde yer alan sarı bir güneşten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan mavi renk gökyüzünü ve okyanusu, yeşil renk ülkenin bitki örtüsünü, sarı renkli güneş ise ülkede yaşamakta olan farklı etik grupları sembolize etmektedir. Bayrak üzerinde yer alan ve bu üç rengi birbirinden ayıran beyaz rengin anlamı ise barıştır.

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Namibya Şehirleri

14 bölgeye ayrılarak idare edilen Namibya’nın öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Windhoek

Katima Mulilo

Oshakati

Rundu

Gobabis

Namibya Türkiye Saat Farkı

Namibya ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Namibya’dan 1 saat daha ileridedir.

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