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        Haberler Gündem Namaz ile alay eden şüpheliye dava açıldı

        Sosyal medyada namaz ile alay eden şüpheliye 10 yıl 5 aya kadar hapis talebi

        Sosyal medyada paylaştığı videoda namaz ile alay eden güvenlik görevlisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheliye, zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 09:40
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        Namaz ile alay eden şüpheliye dava açıldı
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        İstanbul'da 9 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda namaz, Atatürk ve din ile alay ettiği iddia edilen, aynı zamanda ibadeti aşağılayıcı sözler söyleyip eylemlerde bulunduğu öne sürülen şüpheli güvenlik görevlisi Devran Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İHA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2023’de ihbar niteliğinde paylaşılan 32 saniyelik video içeriği ve üzerinde güvenlik üniforması olan şüpheli ile ilgili resen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

        SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Hazırlanan iddianamede, şüpheli Devran Y.'nin (29) söz konusu videoyu 9 Mayıs 2023’de paylaştığı, savcılıkta alınan savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, olay günü iş yerinde canlı yayın yaptığı sırada yayına katılan yaklaşık 40-60 kişinin sormuş olduğu sorulara mizah maksatlı cevaplar verdiğini, mizah maksatlı olarak "siz Kemal Kılıçdaroğlu kazandığında Atatürk'ü ekber diye namaz kılınacağını mı zannediyorsunuz" diyerek kesilen videodaki namaz kılma hareketlerini yaptığını ancak devamında "böyle bir durum olsa dahi biz Türk milleti olarak buna dur demesini biliriz" dediğini söylediği kaydedildi. Şüphelinin ifadesinin devamında ise videoda yayının kesilmiş hali olduğu için söylemiş olduğu bu sözlerin videoda yer almadığını, amacının din, namaz ya da Atatürk ile dalga geçmek olmadığını söylediği belirtildi.

        Hazırlanan iddianamede şüphelinin video içeriğinde Müslümanların siyasi görüş ve seçime ilişkin düşüncelerine, dini görüş ve değerlerine istinaden hakaret içeren, aşağılayıcı, ötekileştirici, kin, düşmanlık ve tahrik içerikli ifadeler kullandığı, ayrıca dini değer olan namaz ibadetini aşağılayıcı söz ve eylemler kullandığı aktarıldı.

        10 YIL 5 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Devran Y.'nin zincirleme şekilde 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıl 9 aydan 10 yıl 5 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        #haberler
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