HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 'Nalet Bebe' lakaplı sosyal medya fenomeni Ömer Başdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı, kadrosunda Salih Kalyon, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Berrak Güvem gibi önemli isimlerin de yer aldığı 'Şahane Hayaller' sinema filminin galası önceki akşam gerçekleşti.

Galaya Koray Avcı, Hazım Körmükçü ve nişanlısı Zeynep Tandoğan, Yasemin Sakallıoğlu, Doğuş, Fulin gibi birçok ünlü isim katıldı.

Ömer Başdoğan, "Bizim için bugün hüzünlü başladı. Allah çığ altında kalıp, şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına sabır versin. Memurluktan istifa edip, bu hayalimi gerçekleştirdim. Umarım seyircimizin bol kahkaha atacağı bir film olur" ifadelerini kullandı.

Filmin diğer oyuncuları ise Van'da yaşanan çığ felaketine dikkat çekerek, "Ülkemizin başı sağ olsun. Buruk bir heyecanımız var. Gişesi bol olsun. Takdir seyircinin" şeklinde konuştu.