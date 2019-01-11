Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Karadeniz ekibi, Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes takımında forma giyen Nguimbe Prejuce Nakoulma'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladığını duyurdu. Mavi-yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Fransa Ligue 1 takımlarından FC Nantes’ta forma giyen Burkina Fasolu, forvet Nguimbe Prejuce Nakoulma ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Nguimbe Prejuce Nakoulma’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karadeniz ekibi bir diğer transferini de savunma için yaptı. Rizespor, Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev’de forma giyen savunma oyuncusu Mykola Moroziuk ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Ukraynalı oyuncuya hoş geldin mesajı yayınlanarak, 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtildi.