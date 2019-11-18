18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Halterde elde ettiği başarılarla dünyanın efsane sporcuları arasına adını yazdırmayı başaran Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi.
Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.
"Cep Herkülü" lakaplı Süleymanoğlu, Bulgaristan'daki baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Avustralya'da düzenlenen Halter Dünya Kupası sırasında Türk Büyükelçiliğine sığınarak, iltica etti.
1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. O tarihten itibaren Naim Süleymanoğlu, şampiyonalarda Türkiye adına mücadele etti.
Süleymanoğlu, 1986 yılında dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilgili birimlerin başarılı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. "Cep Herkülü", uçaktan iner inmez toprağı öperek Türkiye'ye olan özlemini gösterdi.
ÜST ÜSTE 3 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Milli halterci, üst üste 3 kez olimpiyat şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde etti. "Cep Herkülü", 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Başarılı sporcu kariyerinde ayrıca 7'şer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 46 dünya rekoruna imza attı.
Süleymanoğlu, aynı zamanda Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş branşı dışında altın madalya kazandıran ilk isim olarak tarihe geçti.
TIME DERGİSİNE KAPAK OLDU
1988 Seul Olimpiyatları'ndaki performansıyla dünya çapında bir üne kavuşan Süleymanoğlu, Time dergisine 3 Ocak 1988'de kapak oldu.
2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) üyeliğine seçilen "Cep Herkülü", 18 Kasım 2017'de karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında vefat etti.
Süleymanoğlu'nun cenaze törenine siyaset, iş ve spor camiasından kişilerin katıldığı törenle Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Efsane haltercinin cenazesine, aktif spor yaptığı dönemde en büyük rakibi olan Yunan Valerios Leonidis de katıldı.
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