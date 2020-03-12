Naim Süleymanoğl'nun hayatını konu edinen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde, Naim'i canlandıran oyuncu Hayat Van Eck Kimdir?

Hayat Van Eck Kimdir?

Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğan Van Eck, 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü. 2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Van Eck, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı

Rol aldığı filmleri

2019 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

2017 Daha Gaza