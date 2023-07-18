Nagehan Alçı'dan yeni kitap "Taliban'ın Afganistan'ında"

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2021 yılının yazında Taliban kimsenin beklemediği bir hızla Afganistan’ı ele geçirdi. Tüm dünya oturup yaşanan insanlık dramını seyrederken ancak bir avuç gazeteci oraya gidip olanları belgeleyebildi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Taliban’ın Afganistanı’na ilk giden gazetecilerden biriydi.

Alçı ülkede yaşanan dramı, kadınların ve eski yönetimin durumunu belgelediği gibi Taliban’ın üst düzey yöneticileriyle ve komutanlarıyla da görüşüp kimsenin tam olarak bilmediği bir ülkeye ışık tuttu.

Herkesin kaçmak için can attığı, kimsenin sesinin duyulmadığı bir yerde, Taliban’ın Afganistanı’nda yaşananları bütün açıklığıyla okurlarla paylaşan Nagehan Alçı tam bir yıl sonra Ekim 2022'de yeniden Afganistan'daydı. Aradan geçen sürede ülkedeki değişimleri gözlemleyip okurlarıyla paylaştı. Nagehan Alçı, bu iki seyahatte yaşadıklarını, yaptığı röportajları, yazdığı yazıları, TV'ye yaptığı programlardaki gözlemlerini şimdi "Taliban'ın Afganistan'ında" kitabında okurlarla buluşturuyor. Doğan Kitap'tan çıkan kitap, Taliban'ın 20 yıl aradan sonra Afganistan'da iktidarı ele aldığı o sıcak günlerde ve sonrasında yaşananları çarpıcı bir dille okurlarla buluşturuyor.