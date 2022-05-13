Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi’ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde 3. tur maçlarıyla devam edildi.
Dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile Merkez Kort’ta yaptığı mücadeleyi 6-2’lik iki setle 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Avusturalyalı Alex De Minaur'u 6-3 ve 7-6(5)'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.
Roma Açık'ta seribaşı raketler arasında ilk sürpriz sonuç, bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan isim olan, geçen yılın da şampiyonu İspanyol raket Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Merkez Kort'ta 2 saat 37 dakika süren mücadelede, 3 numaralı seribaşı Nadal, Kanadalı Denis Shapovalov'a 6-1, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti. Böylece Nadal, turnuvaya 3. turda veda etti.
Dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus raket Karen Kaçanov'u 4-6, 6-0 ve 6-3'lük üç set sonunda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
-Swiatek, Azarenka karşısında fazla zorlanmadı
Dünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, son 16 turu mücadelesinde Belaruslu 17 numaralı seribaşı Victoria Azarenka’yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.
Dünya 4 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka da ABD'li 14 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 6-1 ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, adını son 8 raket arasına yazdırdı.
5 numaralı seribaşı Yunan raket Maria Sakkari, ABD'li 16 numaralı seribaşı Coco Gauff'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Roma Açık'a yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!