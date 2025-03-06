Naci Görür: Kayseri, olabilecek en çürük zeminde oturuyor

Erciyes üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şube Başkanı Sayın Sefa Karademir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Kayseri, Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek.

Boyu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Kayseri, bir fay düzleminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Neyi öğrenmek istiyorsun? Kimi teselli etmeye çalışıyorsun. Kayseri bir fayın kucağında oturuyor. Ne zaman deprem olur, Allah bilir. Ne zaman fayın deprem üreteceğini, fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı, tekerrürü belirler. Eğer fayda, kenarındaki levhalar riskli hareket ediyorsa, o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir. Kısa sürede deprem oluşturur. Ama levha hareketleri yavaş hareket ediyorsa uzun dönemde stres biriktirir. Uzun zaman sonra deprem olur" ifadelerini kullandı.

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"BU FAY KESİNLİKLE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETİR"

Ecemiş Fayı'nın 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini aktaran Naci Görür, "Kayseri, fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu hiç düşünmeden gökdelen, 10-5 katlı yapılar yarışma halinde yapılıyor. Kayseri, faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Verilere, bilime ve teknolojiye göre deprem dirençli Kayseri yapacaksın. Bir yerde depremler olduysa, orada muhakkak aynı depremler olur. Bir yerde deprem olursa, aynı yerde aynı büyüklükte deprem belirli bir zaman sonra tekrar olur. Zamanı hiç önemli değil. Ecemiş Fayı, tam 730 kilometre. Erzincan'dan başlayıp Mersin'den denize gidiyor. Erzincan'dan Mersin'e kadar bu tek bir kırık değil. Parçalı kırıklar halinde. Ama yer altında bu kırıklar birleşiyor. Bu fay kesinlikle 7'nin üzerinde deprem üretir. Bize, 7.3 mü, 7.4 mü diye sorsanız, bilmiyoruz" diye konuştu.