Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Naci Görür: Kayseri, olabilecek en çürük zeminde oturuyor

        Naci Görür: Kayseri, olabilecek en çürük zeminde oturuyor

        Kayseri'de katıldığı konferansta açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Kayseri, Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı üzerinde oturuyor. Kayseri, fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek. Boyu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 22:08 Güncelleme: 06.03.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Naci Görür'den zemin uyarısı! "Çürük"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Kayseri Şube Başkanı Sayın Sefa Karademir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Kayseri, Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı üzerinde, o fayın tam kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek.

        Boyu, özelliği itibariyle 7'nin üzerinde bir deprem üretir. Kayseri, bir fay düzleminin üzerinde oturuyor. Demek ki Kayseri bir deprem kenti. Neyi öğrenmek istiyorsun? Kimi teselli etmeye çalışıyorsun. Kayseri bir fayın kucağında oturuyor. Ne zaman deprem olur, Allah bilir. Ne zaman fayın deprem üreteceğini, fayın tekerrür periyodu bilir. Fayın tekerrür periyodu da fayın etrafındaki blokların hareket hızı, tekerrürü belirler. Eğer fayda, kenarındaki levhalar riskli hareket ediyorsa, o fay hızlı bir şekilde enerji, stres biriktirir. Kısa sürede deprem oluşturur. Ama levha hareketleri yavaş hareket ediyorsa uzun dönemde stres biriktirir. Uzun zaman sonra deprem olur" ifadelerini kullandı.

        "BU FAY KESİNLİKLE 7'NİN ÜZERİNDE DEPREM ÜRETİR"

        Ecemiş Fayı'nın 7'nin üzerinde deprem üretebileceğini aktaran Naci Görür, "Kayseri, fayın kucağında oturmuyor, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Siz bunu hiç düşünmeden gökdelen, 10-5 katlı yapılar yarışma halinde yapılıyor. Kayseri, faylı bir bölge, zemini çürük bir bölge. Verilere, bilime ve teknolojiye göre deprem dirençli Kayseri yapacaksın. Bir yerde depremler olduysa, orada muhakkak aynı depremler olur. Bir yerde deprem olursa, aynı yerde aynı büyüklükte deprem belirli bir zaman sonra tekrar olur. Zamanı hiç önemli değil. Ecemiş Fayı, tam 730 kilometre. Erzincan'dan başlayıp Mersin'den denize gidiyor. Erzincan'dan Mersin'e kadar bu tek bir kırık değil. Parçalı kırıklar halinde. Ama yer altında bu kırıklar birleşiyor. Bu fay kesinlikle 7'nin üzerinde deprem üretir. Bize, 7.3 mü, 7.4 mü diye sorsanız, bilmiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Habertürk Anasayfa