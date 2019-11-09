09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Maça sakatlıktan dönen ve sonradan dahil olan Nabil Dirar müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün en iyi maçlardan birisini çıkartmadıklarını belirten Dirar, “3 puan için mutluyum. Kayseri maçında çok pozisyona girdik ama golü atmayı başaramamıştık. Bugün en iyi top seviyemizde değildik ama 3 puan önemliydi. Daha iyisini yapmak istiyoruz ve maksimum puanları almak istiyoruz” dedi.
Sakatlıktan geri dönmesi ile alakalı konuşan Faslı futbolcu, “Geri döndüğüm için mutluyum. Sağlık ekibine teşekkür ediyorum. 1 ay sakat sakat oynamıştım. Çalışarak tekrardan geri döndüm. İlk 11 olmasa da sahaya çıkma fırsatı buldum. Daha iyisi için çabalamam gerekiyor ve gelecek için açıklarımı kapatmam lazım” şeklinde konuştu.
Yeni sözleşme imzalaması hakkında açıklama yapan Dirar, “Herkesin bildiği üzere ben sahada mücadele etmekten kaçınmam. Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Kulüpte benden mutlu bende uzattığım için mutluyum. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız” ifadelerini kullandı.
Son haftalarda olan puan kayıpları hakkında görüş belirten Nabil Dirar, “Ben yeterince puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Belki rakibi küçümsedik, konsantrasyon azdı. Bu hataları düzeltirsek şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü bir sonraki maçlarda göstereceğiz. Kontra atak golleri yedik çoğunlukla. Ben bunları konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum” dedi.
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