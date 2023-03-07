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N harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler

Kimi zaman bir sınav sorusu olarak kimi zamanda bulmaca tarzı kelime oyunlarında belirli harflerle başlayan şehir ve ülke isimleri karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki tüm ülke ve şehirlerin isimlerini bilmemize imkân yoktur. Ancak çoğunu bilmek bu tarz sorularda bize avantaj kazandıracaktır.

Giriş: 07.03.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
N harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler: türkiye'de n harfiyle başlayan şehir isimleri nedir?
HABERTURK.COM

Şehir isimlerinin akılda kalıcılığını artırmak için baş harfleriyle öğrenebiliriz. Bu şekilde ezberlenen ülke ve şehir adları hafızamızda daha kolay yer edinecektir. N harfiyle başlayan şehirler dediğimizde çoğumuzun aklına Niğde ya da Nevşehir gelmektedir. Oysa dünya genelinde n harfiyle başlayan çokça şehir bulunmaktadır. N harfi ile başlayan şehirler, n harfiyle başlayan ülkeler, Türkiye’de n harfiyle başlayan şehir isimleri, n harfiyle başlayan başkentler nelerdir? İşte, n harfiyle başlayan ülke ve şehir isimlerinin detaylı listesi…

N Harfi İle Başlayan Şehirler

N harfiyle başlayan geniş bir şehir listemiz bulunmaktadır. N harfiyle başlayan dünya genelindeki başlıca şehirler:

  • N’Djamena - Chad
  • Na Thon (Ko Samui Island) - Tayland
  • Nabire-Papua Island - Endonezya
  • Nacala - Mozambik
  • Nachingwea - Tanzanya
  • Nadi - Fiji
  • Nadym - Rusya
  • Nadzab - Papua Yeni Gine
  • Nafoora - Libya
  • Naga - Filipinler
  • Nagasaki - Japonya
  • Nagoya - Japonya
  • Naha - Japonya
  • Nain - Kanada
  • Nairobi - Kenya
  • Nakashibetsu -Japonya
  • Nahcivan - Azerbaycan
  • Nakhon Pathom - Tayland
  • Nakina - Kanada
  • Naknek - Amerika
  • Nakolik River - Amerika
  • Nakuru - Kenya
  • Nalchik - Rusya
  • Namane - Papua Yeni Gine
  • Namangan - Özbekistan
  • Namatanai - Papua Yeni Gine
  • Nambour - Avustralya
  • Nambucca Heads - Avustralya
  • Namibe - Angola
  • Namsos - Norveç
  • Namu - Marshall Adaları
  • Namu, BC - Kanada
  • Namutoni - Namibya
  • Nanaimo - Kanada
  • Nanchong - Çin
  • Nancy/Essey - Fransa
  • Nandayure - Kosta Rika
  • Nanded - Hindistan
  • Nanhai - Çin
  • Nanisivik - Kanada
  • Nankina - Papua Yeni Gine
  • Nankoku - Japonya
  • Nanning - Çin
  • Nanortalik - Greenland
  • Nantes - Fransa
  • Nantong - Çin
  • Nantucket - Amerika
  • Nanuque - Brezilya
  • Nanwalek - Amerika
  • Nanyang - Çin
  • Nanyuki - Kenya
  • Napa - Amerika
  • Naples - İtalya
  • Nápoli - İtalya
  • Napperby - Avustralya
  • Naqpur - Hindistan
  • Nargana - Panama
  • Narrabri - Avustralya
  • Narrandera - Avustralya
  • Narrogin - Avustralya
  • Narvik - Norveç
  • Naryan Mar - Rusya
  • Nashik - Hindistan
  • Nashua - Amerika
  • Nashville - Amerika
  • Natadola - Fiji
  • Natal - Brezilya
  • Natashquan - Kanada
  • Natchez - Amerika
  • Natuashish - Kanada
  • Naukiti - Amerika
  • Navegantes - Brezilya
  • Navoi - Özbekistan
  • Nawabash - Pakistan
  • Naxos Island - Yunanistan
  • Nelson - Yeni Zelanda
  • Nevşehir - Türkiye
  • New Delhi - Hindistan
  • New Orleans - Amerika
  • New York - Amerika
  • Newcastle - Birleşik Krallık
  • Newport - Amerika
  • Ngala - Güney Afrika
  • Ngau - Fiji
  • Niagara Falls - Amerika
  • Nice - Fransa
  • Nicosia - Cyprus
  • Niihama - Japonya
  • Nikolai - Amerika
  • Norwich - Birleşik Krallık
  • Nyala - Sudan

N Harfiyle Başlayan Ülkeler

Dünya üzerindeki 208 ülkenin sadece 8 tanesi n harfiyle başlamaktadır. Bu ülkelere aşağıdaki listemizden ulaşabilirsiniz.

  • Nepal (Başkenti Katmandu)
  • Norveç (Başkenti Oslo)
  • Nijerya (Başkenti Abuja)
  • Nijer (Başkenti Niamey)
  • Nikaragua (Başkenti Managua)
  • Namibya (Başkenti Windhoek)
  • Nauru (Başkenti Yaren)
  • Nieue (Başkenti Alofi)

Türkiye'de N Harfiyle Başlayan Şehir İsimleri

Şehir isimlerine aşina olmamız kelime ve hafıza dağarcığımız üzerinde şüphesiz ki olumlu etkiler yaratacaktır. Peki, ülkemizdeki n harfiyle başlayan şehir isimlerini biliyor musunuz? Eğer cevabınız hayırsa listemize göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ülkemiz de sadece 2 şehrimizin isimleri n harfiyle başlamaktadır. Bu isimler İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Niğde ve Nevşehir’dir.

N Harfiyle Başlayan Başkentler

N harfiyle başlayan daha önce hiç duymadığınız 11 adet başkent bulunmaktadır. İşte, n harfiyle başlayan başkentler ve ülkeleri…

  • Nairobi - Kenya
  • Nassau - Bahamalar
  • N'Djamena - Çad
  • Nepido - Myanmar
  • Ngerulmud - Palau
  • Niamey - Nijer
  • Nuakşot - Moritanya
  • Nouméa - Yeni Kaledonya
  • Nursultan - Kazakistan
  • Nuku'alofa - Tonga
  • Nuuk - Grönland
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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