Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Myenty Abena: Türkiye Ligi, dinamik ve güçlü bir lig - Gaziantep FK Haberleri

        Myenty Abena: Türkiye Ligi, dinamik ve güçlü bir lig

        Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde stoper Myenty Abena, "Türkiye Ligi, dinamik ve güçlü bir lig" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 19:41 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye Ligi, dinamik ve güçlü bir lig"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

        Antrenman öncesi Gaziantep'in Surinamlı 30 yaşındaki stoperi Myenty Abena açıklamalarda bulundu.

        "TAKIM OLARAK GÖSTERDİĞİMİZ PERFORMANS BİREYSEL PERFORMANSIMI DA OLUMLU ETKİLEDİ"

        Takıma katıldıktan sonra dikkat çeken bir performans göstermesi ile ilgili soruya cevap veren Myenty Abena, "Son zamanlarda takım olarak etkili bir performans gösterdik. Takım olarak bu performansı göstermeseydik bireysel performansımız da bu şekilde olmazdı. O yüzden bu performansı ile takımımı tebrik etmek istiyorum. Buraya alışmamda da takım arkadaşlarımın etkisi çok oldu. Bana çok yardımcı oldular. Özellikle Semih buraya adaptasyonumda çok yardımcı oldu, diğer arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. O yüzden adaptasyon süreci biraz hızlı geçti" dedi.

        "TÜRKİYE LİGİ, GERÇEKTEN DİNAMİK VE GÜÇLÜ BİR LİG"

        Trendyol Süper Lig ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Abena, "Türkiye ligi gerçekten dinamik ve güçlü birlik. Ligde iyi takımlar ve çok iyi oyuncular var. Taraftarlar da gerçekten harika. Hangi stada giderseniz gidin harika bir atmosferle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

        "TRABZONSPOR MAÇINI KAZANARAK YAKALADIĞIMIZ HAVAYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

        Deplasmandaki Trabzonspor maçını kazanarak iyi performansı sürdürmek istediklerini de söyleyen Abena, "Trabzonspor maçı ile ilgili aslında ben pek bir şey söyleyemem. Bu soruya hocanın cevap vermesi lazım. Ama biz oraya maçı kazanmak için gideceğiz. Takımımızın şu an için enerjisi çok iyi, gerçekten çok iyi bir hava yakaladık. Bunu da sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Donald Trump Kral Charles ile bir araya geldi
        Yağmurları beklerken
        Yağmurları beklerken
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde ifadeleri sızdıran polislere dava!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Şizofreni hastası doktorun darp ettiği annesinden acı haber!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        Basketbol heyecanı HT Spor'da yaşanacak!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        AB'den iki İsrailli bakan için yaptırım önergesi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Karanlık yüzünü gözler önüne serdi
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Habertürk Anasayfa