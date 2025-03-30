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        Haberler Dünya Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi | Dış Haberler

        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi

        Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 1700'e yükseldi, 3 bin 400 kişinin ise yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 30.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 30.03.2025 - 13:43
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          Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.

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          Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

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          Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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          Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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          Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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