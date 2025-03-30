Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1700'e yükseldi
Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 1700'e yükseldi, 3 bin 400 kişinin ise yaralandığı belirtildi
- 1
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybının 1700'e çıktığı, yaralıların sayısının ise 3 bin 400 olarak revize edildiği bildirildi.
- 2
Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
- 3
Açıklamada, depremlerde şu ana dek 1700 kişinin öldüğü, 3 bin 400 kişinin yaralandığı, 300 kişinin ise halen kayıp olduğunun tespit edildiği belirtildi.
-
- 4
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
- 5
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.
- 6
-
- 7
- 8
- 9
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.