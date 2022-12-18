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Piiz grubunun gitaristi Usta, ekip arkadaşı Dudarık'a saldırının detaylarını anlattı

Başkent'te korkunç bir şekilde darp edilen ve hastanede yaşam savaşı veren Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'a yönelik saldırıda detaylar ortaya çıktı. Dudarık'ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda" şeklinde konuştu

Giriş: 18.12.2022 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da müzisyene öldüresiye dayakta detaylar ortaya çıktı! -Güncel haberler
Müzisyene öldüresiye dayakta detaylar ortaya çıktı!
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AA

Ankara'da darp edildikten sonra ağır yaralanan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık'ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırıya ilişkin, "Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Ankara'da 14 Aralık'ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık ile B.B.K. arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Dudarık'ın, B.B.K'nin arkadaşının ayağına basmasının ardından çıkan tartışma sonrasında B.B.K, önce mekanın içindeki Dudarık'ın arkadaşına, ardından kulübün önünde telefonla konuşan Dudarık'a yumrukla saldırdı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Dudarık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

"KAFASINA O KADAR DARBE ALINCA MS'İ DE TETİKLENİYOR"

Dudarık ve arkadaşına saldırı anı mekanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Grubun gitaristi Doğa Usta ise olaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Usta, 14 Aralık'ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık'ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi.

Dans ederken birisinin Dudarık'ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Dudarık'la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin "Ayağıma neden basıyorsun?" gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık'ın özür dilediğini ve bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

Usta, şunları kaydetti: "Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli Mehmet'in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet'e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS'i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi."

Usta, MS hastası olması nedeniyle arkadaşlarının MR'ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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