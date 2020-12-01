Müzik öğretmenlerinden anlamlı anma

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun müzik öğretmenleri Cumhuriyet tarihinde müzik eğitiminin temelini atan besteci, sanatçı, müzisyen hocalarını anmak için 'Yücel Elmas İçin Söyle' projesinde bir araya geldi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Türkiye'deki çocuk şarkıları ve koro müziğinin efsane ismi Prof. Dr. Yücel Elmas'ın öğrencileri anlamlı bir proje için bir araya geldi.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'ndan mezun müzik öğretmenleri ve TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu mezunları Cumhuriyet tarihinde müzik eğitiminin temelini atmış herkes tarafından tanınan besteci, sanatçı, müzisyen hocaları Prof. Elmas'ın bestesi olan 'Sen Varsı Öğretmenim' şarkısını seslendirerek andı.

Prof. Dr. Yücel Elmas

“Yücel Elmas İçin Söyle" adlı proje Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı mezun olan Burcu Özcanyüz Seymen tarafından pandemi günlerinde çevrimiçi olarakhayata geçirildi. Proje kapsamında koro şefi ve müzik eğitimcisi Prof. Dr. Yücel Elmas‘ın üniversiteden öğrencileri, yıllarca koro şefliğini yaptığı TRT İstanbul Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu Mezunları ve aileleri “Sanal Koro-Orkestra”da bir araya gelerek bu anlamlı çalışmaya imza attı.