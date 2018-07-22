İHA'nın haberine göre, yaz etkinlikleri kapsamında Ünye Belediyesinin organize ettiği festivali nedeniyle Cumhuriyet Meydanı binlerce kişiyle dolup taştı.

"GÜNEŞİN DENİZDE DOĞUP DENİZDE BATTIĞI ŞEHİRDEYİZ"

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, "İnsanlarımızla olabildiğince yakın olalım. Onların samimiyeti ve duygularına ortak olmak bizleri de mutlu eder. Ben bu gecede emeği geçen başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Güneşin denizden doğan ve denizden batan şehrindeyiz" dedi.

HEKİMOĞLU TÜRKÜSÜYLE VİDEO ÇEKTİ

Hayranlarıyla iyi bir koro oluşturan Ferhat Göçer, Hekimoğlu türküsü eşliğinde cep telefonuyla selfie video çekti. Türkünün girişini söyleyen ünlü şarkıcı hayranlarına ise "Ünye Fatsa bir oldu da doktorum baş edemedim" diyerek sahneden koroya eşlik etti.