Muz Nasıl Yetişir? Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Muz, anavatanı Güneydoğu Asya olan, tropikal bölgelere özgü bir meyvedir. Muz tropik iklimlerin meyvesi olmasına karşın bazı mikro klima özellikler gösteren bölgelerde de yetişebilmektedir. Muz ağacı ideal koşullarda 2-3 metre büyüyebilen mor çiçekler açan ve meyveleri yenebilen otsu bir ağaçtır. Tüm iklimsel özellik ve isteklerin yanında aslında muz, nazik ve hassas bir bakım gerektiren bir bitkidir. Yine de meyvelerinin lezzeti düşünüldüğünde yetiştirme süreci inanılmaz bir deneyimdir. Peki filmlerden, belgesellerden görmeye alışık olduğumuz yemyeşil muz ağacı acaba nasıl yetişir? Muz yetiştiriciliği nasıl yapılır? İşte muz yetiştiriciliği hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Muz Nasıl Yetişir?

Muz, sıcak ve nemli bölgeleri sever. Bu sebeple ticari amaçla yetiştirmek isteyenler ideal bir bölge belirlemelidir. Aynı zamanda yetiştirilme sürecinde tam bir güneş ışığı ister. Muz ağacının toprak isteklerine baktığımızda iyi drene edilmiş, zengin ve organik gübrelerle desteklenmiş bir toprağın gerektiğini görürüz. Muz ağaçları pH düzeyi 5.5 ila 6.5 arasında değişen ve biraz asidik topraklarda daha iyi gelişmiş gösterir. Tropikal iklimler bize hep yağmur ormanlarını çağrıştırır. Buradan muz ağacının gelişmesi için bol su ve neme ihtiyaç duyduğunu anlıyoruz. Diğer yandan sulama kontrollü olmalı, aşırı sulama bitkide kök çürüklüğüne sebep olabilir. İdeal sıcaklık isteği ise 25o derece olmalıdır. Uygun koşullarda 3 metreye kadar büyüyebilen muz ağacının üzerinde “hevenk” adı verile büyük salkımlarda meyveler büyür ve yaklaşık olarak üzerinde 50 ila 100 arasında meyve bulunur. Muz ağacının yetişme koşulları, iklim ve toprak isteğine bir göz attıktan sonra şimdi muz yetiştiriciliği nasıl yapılır sorusunu cevaplayabiliriz.

Muz Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Muz yetiştiriciliği hem tohumdan hem de fideden yapılabilmektedir. Yalnız tohumdan yetiştirmek hem zaman alacak hem de tohumların çimlenme sürecinde bazen olumlu sonuçlar alınamamaktadır. Bu sebeple bu işi iyi yapan çiftçiler, üreticiler daha sağlıklı olduğu için fideden muz yetiştirmeyi tercih ederler. Aynı zamanda daha kontrollü olduğu için örtü altında yani serada üretimlerini gerçekleştirirler. Diğer yandan son dönemlerde evlerde süs bitkisi olarak muz yetiştirmek de popüler hale geldi. Gelelim muz yetiştiriciliği ile ilgili detaylara;

Muz yetiştiriciliğinde ilk adım seranın nereye konumlandırılacağı olmalıdır. Don ve rüzgarlı alanlardan kaçınılmalıdır. Güneye bakan hafif eğimli yerler tercih edilmektedir.

Toprak yapısı geçirgen, humus bakımından zengin olmalıdır.

Ekilecek bitkiler iyi seçilmiş ve bakımlı tarlalardan, üreticilerden alınmalıdır. Bu önemli bir detaydır. Ana bitkinin kaliteli ve sağlıklı olması tüm üretim sürecini etkiler.

Muz fideleri büyük yapraklara sahip olduğu dikim mesafesi en az 3 metre olmalıdır.

Ekim aşamasında tüm kökün toprak altında kalacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Son olarak can suyu verip ekim sürecini tamamlayabilirsiniz.

Muz bitkisi nemden dolayı sürekli terlediği için özellikle yaz aylarında gün içinde birkaç defa sulama yapmak gerekir.

Muz ekimi için en doğru mevsim açıkta yetiştirilecek ise Mart-Mayıs aylarında, örtü altında yetiştirilecek ise Eylül ayında ekilebilir.

Budama da muz yetiştiriciliğinde hayati bir öneme sahiptir. Yapraklar çok büyümüş ise budamanız gerekmektedir.

Saksıda yetiştirmek isteyenler için ise uygun muz tohumları cüce muz olarak adlandırılan küçük muzlardır. Bunlar, Dwarf red , dwarf lady finger, dwarf Jamaican, dwarf Cavendish (yerli Anamur muzu) dwarf Brazilian gibi türlerdir.

Muz Türkiye'de Yetişir Mi?

Muz, sıcak ve nemli bölgeleri seven tropikal bir meyve olduğu için Türkiye’de de kendine yetişme alanı bulmuştur. Antalya, Mersin, Adana gibi şehirlerde muz üretimi oldukça geniştir.

Muz Ne Kadar Sürede Yetişir?

Muz, diğer meyvelerden farklı bir yetişme süreci gösterir. Bir muz ağacının ömrü ortalama 10 yıldır. İlk dikilen fidandan yaklaşık 13 ay sonra hasat edilir. Hasat edildikten sonra ilk dikilen ağacın yanından yeni bir ağaç çıkar ve eski ekilen ağaç kesilir yeni ağaçtan her 8 ayda bir meyve toplanır.

Muz Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Muz, tropik iklimlerin meyvesidir. Sıcak ve nemli havayı seven muz, bazı mikroklima özelliği gösteren yerlerde de yetişebilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk