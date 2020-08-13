Kadınların cilt güzelliği ve bakımları olmazsa olmazlarıdır. Bunun için birçok yöntem ve önerileri değerlendirirler. Doğal yaşam; doğal ve organik beslenme derken artık doğal yollarla cilt bakımı daha da popüler hale geldi. Alınan kozmetik ürünlerin hem ekonomik olarak bütçeyi sarsması hem de içerdiği bazı zararlı kimyasallar nedeniyle yaşanan sorunlar; kadınların artık kendi evlerinde doğal bitkilerle çözüm aramasına etken oldu. Bu sayede cilde bakım yapmak daha kolay bir hale geldi.

Cildin bakımlı olması sayesinde; uzun süre yaşlanma etkilerini de geciktirecektir. Maskeler ile cildin bakımını düzenli olarak sağlamak mümkündür. Cilde verilen değer size artı bir güzellik olarak geri dönecektir.

Muz maskesi ile cildinizin parlaklık kazanmasını ve canlanmasını sağlayabilirsiniz. Oldukça kolay bir yapımı olan muz maskesini haftada bir kez uygulamanız yeterli olacaktır.

Muz Maskesi Tarifi

1 adet muz

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı bal

Uygulanması

Muzu bir kap içerisinde iyice püre olana kadar ezin; diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırın. Öncelikle yüzünüzü yıkayın ve maskeyi uygulayın. 15 dakika bekleterek sonrasında temizleyin. Cildin yumuşamasını ve canlanmasını sağlar.