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        Haberler Gündem Güncel "Mutlu Kadınlar Kulübü" ve "Kitap Kafe" açılışı | Son dakika haberleri

        Osmaneli'de "Mutlu Kadınlar Kulübü" ve "Kitap Kafe" açılışı

        Bilecik'in Osmaneli Belediyesi'ne bağlı Lefke Han'da "Mutlu Kadınlar Kulübü" ve "Kitap Kafe" açıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da katıldığı açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Bekir Torun, "Osmaneli'nin kültürel ve ekonomik gelişimi için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her zaman girişimcilerin yanında olacağız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:46 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:46
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        "Mutlu Kadınlar Kulübü" ve "Kitap Kafe"
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        Bilecik'in Osmaneli Belediyesi'ne bağlı Lefke Han'da "Mutlu Kadınlar Kulübü" ve "Kitap Kafe" açıldı.

        Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi bünyesinde yer alan Lefke Han Sanat Atölyesi'nde hizmet verecek kulüp ve kafenin açılışına, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Kadın girişimcilerin güçlenmesini ve ilçenin sosyal hayatının canlanmasını hedefleyen bu projede, Belediye Başkanı Bekir Torun, Osmaneli'nin kültürel ve ekonomik gelişimi için bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, her zaman girişimcilerin yanında olacağız" dedi.

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