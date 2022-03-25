Mutlu evlilik hayali kurarken hayatı kabusa döndü

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Kuaför İ.B., bir süre önce A.Y. ile tanıştı. Yeniden evlilik ve mutluluk hayali kuran İ.B., bir süre sonra fikir ayrılıkları ortaya çıkınca A.Y.'den ayrılmak istedi. Ancak ilişkiyi bitirmek istemeyen A.Y., iddiaya göre "Senin aileni vururum, çocuğundan olursun" gibi sözlerle genç kadını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İ.B., suç duyurusunda bulundu. Bu arada mahkeme A.Y.’ye 30 gün uzaklaştırma cezası verdi. Bu sürenin bitmesinin ardından iddiaya göre vaatleri üzerine A.Y. ile barışan İ.B., bir süre sonra yine kıskançlık yüzünden tehdit ve darp edildiğini iddia ederek polise gitti. 23 Mart'te ikinci kez uzaklaştırma kararı çıktı.

"SENİ DE AİLENİ DE VURURUM"

A.Y.’den sürekli tehdit ve şiddet gördüğünü ileri süren İ.B., “A.Y. bir gün yaşadığım eve geldi, bir arkadaşım telefonla beni aradı, 'neden başkası aradı seni' diye tartıştık ve evdeki eşyalarımı bıçakla kesti. Üstüme yürüdü ve beni darp etti. Polise haber verdim, hastaneye götürdüler beni. Doktordan darp raporu aldım ve olaydan sonra tekrar uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sürekli beni ‘seni de aileni de vururum, çocuğundan olacaksın’ diye tehdit edip hakaretler yağdırdı” diye konuştu.

“BENİ ÇOCUĞUMLA TEHDİT EDİYOR”

“Sürekli beni her şeyden kıskanıyor, kız arkadaşlarımla görüşmeme bile izin vermiyor” diyen İ.B., “Birkaç gün önce Trabzon’da bir arkadaşımın işyerine gitmiştim. Beni takip etmiş, orada benim üzerime yürüdü. Olayın büyümesini istemedim ve evime geri döndüm. Telefonla beni arayıp yine tehditler yağdırdı. Üç gün önce Akçaabat’ta bir arkadaşımın işyerine gittim, içeri girer girmez o da arkamdan geldi. Kollarımdan tutup beni sürükledi ve çantamı alıp kaçtı. Olayın ardından Emniyet Müdürlüğüne gittim. Beni darp ettiği için kendisinden şikayetçi oldum. Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor. Halen tehditlerine devam ediyor. ‘Benim hayatımdan çıkamazsın, eğer senin hayatında bir başkası olursa, seni de vuracağım onu da vuracağım’ diyor, çocuğumla da tehdit ediyor beni. Hem kendi hem de çocuğumun can güvenliği olmadığı için korkuyorum” ifadelerini kullandı.

“EVLİLİK VAADİ İLE HAYATIMA GİRDİ”

Genç kadın "Evlilik vaadi ile hayatıma girdi” dediği A.Y.’nin kendisine kabus yaşattığını belirterek, “Eşimden ayrıldıktan sonra bir süre onunla görüştüm ama fikir uyuşmazlığı olunca ondan ayrılmak istedim. O benden ayrılmak istemedi ve bunu takıntı haline getirdi. Ne zaman ayrılalım desem, ‘benim hayatımda olacaksın, başkası hayatında olamaz, sen benimsin’ gibi sözler söyledi” dedi. Genç kadın ölmek istemediği söyledi.