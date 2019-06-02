02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Konak ilçesinde, geçen perşembe günü öğle saatlerinde İki çocuk annesi Mutlu Bilvar (26),5 yıl önce evlendiği eşi Doğukan Bilvar'dan (29) şiddet gördüğü için boşanmak istedi. Ancak eşi boşanmak istemedi ve yeniden şiddet uyguladı. Genç kadın da evi terk ederek, Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan akrabasının yanına gitti. Bir süre burada kaldıktan sonra İzmir'e dönen Mutlu Bilvar, halasının yanına yerleşti.
AYAĞINDAN VURULDU KAÇMAYA BAŞLADI
DHA'daki habere göre Doğukan Bilvar da eşinin kaldığı eve gitti. "Evi neden terk ettin? Nerede olduğunu neden bana söylemiyorsun?" diyerek, Mutlu Bilvar'a art arda ateş etti. Mermilerden biri ayağına isabet eden kadın, komşusunun bahçesine atlayıp, kaçmaya çalıştı. Doğukan Bilvar'ın kaçan eşinin arkasından ateşlemek istediği silah tutukluk yaptı. Genç kadın bunu fırsat bilerek, çevredekilerden yardım istedi. Son anda ölümden dönen Mutlu Bilvar'ın dayısı O.A. da ayağından vurularak, yaralandı.
ÇOCUKLARI ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Ayaklarından vurulan Mutlu Bilvar ile dayısı, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay sırasında çiftin 2 çocuğunun annelerinin yanında olduğu ve kurşunların hedefi olmaktan kurtuldukları ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve olay yerinde parmak izi incelemesi yapan polis, kaçan kocayı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Doğukan Bilvar´ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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