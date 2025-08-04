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        Haberler Dünya Mutabakata rağmen SDG, Şam'a bağlı hükümet güçlerine saldırdı | Dış Haberler

        Şam'a bağlı hükümet güçleri, Halep'teki SDG güçlerine saldırı düzenledi

        PKK terör örgütünün Suriye kolu SDG, Suriye hükümetine bağlı güçlerin saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 04.08.2025 - 13:05 Güncelleme: 04.08.2025 - 14:41
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        Şam'a bağlı hükümet güçleri SDG'ye saldırdı
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        Reuters haber ajansının aktardığına göre terör örgütü YPG/PKK'nın siyasi yapısı olan SDG'ye bağlı güçler, Suriye'nin Halep kentindeki Dayr Hafir'de bulunan hükümet güçleriyle çatıştıklarını açıkladı.

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        SDG, hükümet güçlerinin bölgedeki dört ayrı mevzisine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

        SDG ve Şam yönetimi Mart 2025'te bir mutabakat sağlamış ve SDG'ye bağlı güçler hükümet güçlerine entegre olmayı kabul etmişti.

        Anlaşmayı SDG'yi temsilen Mazlum Abdi ve Suriye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şeraa imzalamıştı.

        SDG'nin saldırısıyla Şam ile imzalanan mutabakat bozuldu.

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