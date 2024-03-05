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        Haberler Gündem Mustafa Yılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? 4. kez EPDK Başkanı olan Mustafa Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi

        4. kez EPDK Başkanı olan Mustafa Yılmaz kimdir?

        Cumhurbaşkanı kararıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz atandı. Yeni atama ile birlikte Yılmaz, EPDK Başkanlığına dördüncü kez getirilmiş oldu. Peki, Mustafa Yılmaz kimdir? İşte, Mustafa Yılmaz'ın hayatı....

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 05.03.2024 - 10:58
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığına yeniden Mustafa Yılmaz getirildi. Dördüncü kez başkanlığa atanan Mustafa Yılmaz kimdir? İşte, Mustafa Yılmaz'ın hayatı....

        • 2

          MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

          Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Yılmaz, Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başlayan Yılmaz,1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

          Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı, 28 Ocak 2010'da EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

        • 3

          MUSTAFA YILMAZ HAYATI

          20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla EPDK Başkanı olarak ikinci kez atandı.

          4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Mustafa Yılmaz, 3 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üçüncü kez EPDK Başkanlığı görevine atandı.

          Yılmaz, 4. kez EPDK Başkanlığına atanmış oldu. İngilizce bilen Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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