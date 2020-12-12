İBO SHOW'un yeni bölüm konukları araştırılıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan fenomen eğlence programın konuklarından biri de Mustafa Üstündağ oldu. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ Ecem Özkaya boşandı mı?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv’de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur’un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat’ı oynadı. Zeynep’in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ECEM ÖZKAYA BOŞANDI MI?

Mustafa Üstündağ, 2010 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Ecem Özkaya'dan 2020 yılında boşandı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DİZİLERİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020)

Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018)

Çukur - Kahraman Koçovalı (2017) (2020)

Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu)

Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016)

Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015)

Uğurlanmış Arzular - (2013)

Neyin Eksik

Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014)

Karanlıklar Çiçeği - (2012)

İzmir Çetesi - Selami (2011)

Cümbür Cemaat

Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009)

KejeBedelYarım Elma (2002-2003)Yılan HikâyesiBizim AileAşka SürgünDikkat Bebek VarUy Başuma Gelenler - CemalEmret Komutanım - (2005)Zincir BozanHayaletHayat Bilgisi - (2004)Yedi NumaraYersiz YurtsuzCennet Mahallesi

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ FİLMLERİ

Aman Reis Duymasın - 2019

Şeytan Tüyü - 2016

Gulyabani - 2014

Uzun Hikâye - 2012

Kutsal Damacana 2: İtmen - 2010

Vay Arkadaş - 2010

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2010

Abimm - 2009

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine - 2008

Dilber'in Sekiz Günü

Zeynep’in Sekiz Günü

Zincirbozan - 2007

Metropol Kabusu - 2003

Neredesin Firuze - 2004

Köçek - 2001

Yolculuk - 2005

Gülizar - 2004

Emret Komutanım Şah Mat - 2007

Ali’nin Sekiz Günü - 2008

Vicdan

Deli Dumrul - Kurtlar Kuşlar Aleminde

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ TİYATRO OYUNLARI

Islah Evi : Norman Lock - Çamurdan Tiyatro - 2012

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2011

Godoyu İzlerken : Uğur Uludağ - Espti Standartları Enstitüsü Kurumu - 2002

Antigone : Sofokles - MSM Oyuncuları - 2001

Vişne Bahçesi : Anton Çehov - MSM Oyuncuları - 2000

Akad'ın Yayı : Güngör Dilmen

Hakkâri'de Bir Mevsim : Ferit Edğü

Duvar

Bunu Yak

Şirinler,

Masal Duvar

İnsanın Evreleri

Üşümek

Akadın Yağı