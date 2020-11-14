Mustafa Topaloğlu'ndan haber var

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televizyon programına katılmış ve yayın sonrası kuliste aniden fenalaşmıştı. Topaloğlu, ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Topaloğlu'na anjiyo yapıldı.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu hasta yatağından yaptığı açıklamada, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

Topaloğlu, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti.