Beşiktaş, Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna otururken mücadeledeki penaltı kararları çok konuşuldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, kararların doğru olduğunu belirterek "Daha önce hakemleri çok fazla eleştirdim ama bu karşılaşmada verilen penaltının bir benzeri daha önce bize de verilmişti. Bence hakem kararları bugün doğruydu." ifadelerini kullandı.

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