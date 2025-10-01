Habertürk
        Mustafa Seven'den yeni sergi: MEMENTO: Mermere Kazınmış Latin İstanbul

        Mustafa Seven'den yeni sergi: MEMENTO: Mermere Kazınmış Latin İstanbul

        Fotoğrafçı Mustafa Seven'in yeni sergisi "MEMENTO: Mermere Kazınmış Latin İstanbul" 12 Ekim'e kadar 212 Photography Istanbul kapsamında ziyarete açılıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 00:33 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:33
        Mustafa Seven'den yeni sergi: Memento
        Belgesel ve sokak fotoğrafçısı Mustafa Seven, 30 yıllık kariyerinde toplumsal hafıza, kimlik ve kültürel çeşitlilik temalarına odaklanarak yürüttüğü çalışmalarını, yeni sergisi “MEMENTO: Mermere Kazınmış Latin İstanbul” ile bir kez daha izleyiciyle buluşturuyor. Sergi, İstanbul’un merkezinde yüksek duvarların ardında saklı kalan Feriköy Latin Katolik Mezarlığı üzerinden kentin çok katmanlı tarihine ve unutulmaya yüz tutmuş azınlık cemaatlerinin hikâyelerine ışık tutuyor. Latince “Hatırla” anlamına gelen Memento, geçmişin izlerini görünür kılma ve unutuşa karşı direnme çabasını vurguluyor.

        REKLAM

        MEMENTO serisinde sanatçı, Levantenler, Süryaniler, Keldaniler ve Latin Katolik cemaatlerinin İstanbul’daki varlığını, mermer mezar taşları üzerinden okuyor. Osmanlıca, Latince, Fransızca ve Ermenice yazıtlar taşıyan bu taşlar; göç, savaş, modernleşme ve aidiyet arayışlarının izlerini bugüne taşıyor.

        Seven’in fotoğrafları yalnızca ölüleri değil; dilleri, kültürleri ve yok olmuş hayatları da hatırlatıyor. Yakın planlarda bireysel hikâyeler, geniş açılarda ise mezarlığın topografyası ve mekânsal hafızası serginin merkezine yerleşiyor. Böylece kaybolan toplulukların sessiz tanıklığı, bugünün izleyicisine güçlü bir hafıza çağrısı olarak ulaşıyor.

        Bugün sayıları yüzlerle ifade edilen Latin Katolik topluluklarının geçmişteki zenginliği, İstanbul’un ortak hafızasında derin bir boşluk yaratıyor. Seven’in objektifi, bu boşluğu görünür kılarak hatırlamanın geleceğe taşıdığı gücü öne çıkarıyor: “Unutmanın yok oluşu hızlandırdığı bir zamanda, hatırlamanın varlığı geleceğe taşıyan bir güçtür.”

        #Mustafa Seven
        #212 Photography Istanbul
        #eriköy Latin Katolik Mezarlığı
        #fotoğraf
