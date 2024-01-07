Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş mı oldu?

Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş mı oldu?

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek toplantıda Aydın adayı açıklanacak. Kulislerde konuşulana göre aday Mustafa Savaş olarak duyurulacak. Bu kapsamda araştırılan: "Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2024 Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş mı oldu?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

Bankacı; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.1991 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Halk Emeklilik Yönetim Kurulu Uyeliği, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Uyeliği, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Uyeliği ve Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerine, AK Parti Aydın İli Dördüncü Sıra Milletvekili Adayı olarak, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerine AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katıldı. 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerine Aydın İli Dördüncü sıra Milletvekili Adayı olarak, 1 Kasım 2015'te ise Üçüncü sıra Milletvekili Adayı olarak katıldığı seçimlerde TBMM 26.Dönem Aydın Milletvekili olarak görev almaya hak kazanmıştır.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı, MKYK Üyesi ve Ekonomi Danışma Kurulu görevlerini yürütmüş olup 21 Mayıs 2017 AK Parti 3. Olağanüstü Kongresinde yeniden MKYK Üyesi olarak seçilmiş ve halen Ekonomi Danışma Kurulu Üyeliği ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdürmektedir.TBMM'de 26.Dönem Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini de yürütmekte olan Savaş, Orta düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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