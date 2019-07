Mustafa Sandal 11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. 90'lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İşte Mustafa Sandal'ın yaşamı...

Mustafa Sandal kimdir?

Mustafa Sandal, ilköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. 8 yıllık tahsil süresinden sonra yüksek öğrenim için ABD'nin New Hampshire eyaletindeki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak 1999 yılında Malatya'da 28 gün askerlik yapmıştır. Uçuşa merakı ile bilinen sanatçı pilotluk sertifikasına sahiptir.

Meslek Yaşamı



1989 yılında müzik tutkusu yüzünden Amerika'daki 2,5 yıllık üniversite tahsilini yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. Burada bestecilik ve söz yazarlığı yönünü ortaya çıkardı.

Bülent Tezcan ile birlikte oluşturduğu "Vazgeçme" isimli ilk şarkısını 1991 yılında Ajda Pekkan yorumladı.



1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. Albümde 7 şarkısının söz ve müziğini kendisi yapan Mustafa Sandal bu albümü piyasaya sürmesinden 3 ay sonra başlayan Türkiye Turnesi ile yurt içinde 140, yurt dışında ise 30 konser verdi. İlk albümünün ardından evine bir stüdyo kuran sanatçı, aranjör olarak da çalışmaya başladı. Kendi albümünü yapmasının ardından 1995 yılında Sibel Alaş'ın Adam adlı albümünün müzik direktörü ve prodüktörlüğünü yaptı.

İlk albümünün ardından yükselen beklentileri 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle karşıladı ve bu albüm sanatçının müzik piyasasındaki yerini iyice sağlamlaştırdı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış tirajına ulaştı. 1997 yılında, Londra'ya yerleşip üniversite eğitimine kaldığı yerden American College Of London'da devam eden Mustafa Sandal bu sırada İzel'in Emanet adlı albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Aynı yıl Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık albümüne "Dilediğin Kadar" isimli şarkısını vererek ve "Sevdik Sevdalandık" şarkısına solo vokal yaparak destek verdi.

1999 Mayıs ayında Fransa'da Sony Music ile yaptığı anlaşma ile, yurt dışında yayınlanmak üzere "Araba" adlı şarkısına yeni aranjmanıyla Fas'ın Marakeş şehrinde klip çekildi. "Araba" şarkısı Rusça, Arapça ve Yunancaya çevrilerek seslendirildi. Bu single'ın ardından Mustafa Sandal Araba adlı albümünü yurt dışında piyasaya sürdü. Ancak sonrasında yapımcısı Sony Music ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ilk Avrupa defterini kapatmış oldu.

13 Temmuz 2004'te İste isimli maksi single'ı piyasaya çıktı. Bu çalışmanın ilk video klibi "İsyankar" adlı parçaya çekildi. Sonrasında bu şarkının Oryantal Remix versiyonu konser görüntüleriyle kliplendirildi. "All My Life" isimli şarkıya Topkapı Sarayı'nda klip çekildi ve bu klipte 2002 yılında Miss World seçilen Azra Akın, Mustafa Sandal'a eşlik etti. Albümün diğer klibi ise "Kavrulduk" isimli parçaya çekildi. Sanatçı yaz boyu "Volkswagen ile Müzik Aşkına" konserlerinde sevenleriyle buluştu. Hatta bazı konserlerine Wolkswagen otomobillerinin üstünde çıktı. Aynı yıl LR Kozmetik toplam 24 ülkede kendi adına üretilen "7" adlı parfümü piyasaya sundu.

2008 yılında Türkiye'deki sanatçılar arasında en fazla 'fan club' üyesine sahip olan Sandal, yeni bir rekora imza attı. Kendine ait internet sitesinde 200 bin hayranı bulunan şarkıcı, Avrupa'da Madonna ve Britney Spears'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Sinema ve Televizyon

1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı ve filmin müziğini seslendirdi.

2010 yılının 5 Kasım'ında vizyona giren ve 3.455.089 izleyici sayısıyla 2010 yılının en çok izlenen filmi olan New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Mustafa Sandal, Acar adlı bir Terörle Mücadele polisini canlandırdı. Mustafa Sandal Star Tv' de yayınlanan Kimsin Sen adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı.

2011 yılında Mustafa Sandal ve Dolunay Soysert TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadılar.

2012 yılında televizyon projelerine de yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı, Star Tv'de yayınlanan O Ses Türkiye adlı yarışma programında Mustafa Sandal; Hülya Avşar, Hadise ve Murat Boz ile juri olarak devam etti. Bu program büyük ilgi gördü ve Mustafa Sandal'ın takımının üyesi olan İbrahim Şevki finale kaldı ve yarışmayı 2. olarak tamamladı. 2013 yılındaki yarışmanın 2. sezonunda ise Mustafa Sandal'ın Jüri üyesi olduğu Mustafa Bozkurt yarışmayı 1. olarak tamamladı. Bu yarışmadaki hedefi 1. çıkarmak olan Sandal, bunu 2. sezonda başarınca yarışmanın 3. sezonundan itibaren yarışmanın jürisinde yer almamıştır.

Reklam çalışmalarına da devam eden Mustafa Sandal ilk olarak Emina Sandal-Jahović'la birlikte kamera geçtiği Turkcell reklam filminden eşiyle birlikte 1 milyon 250 bin dolar aldı. Turkcell reklam kampanyasının ardından BP'nin yeni yüzü olan Mustafa Sandal 3 reklamlık anlaşma yaptığı BP ile 1 milyon 830 bin dolar karşılığında anlaştı. Ogilvy İstanbul imzasını taşıyan ilk reklam filminde, Mustafa Sandal'ın önerisine rağmen BP kullanmayan bir hayranıyla yaşadığı macera anlatılırken ikinci reklamda ise ünlü senarist Gülse Birsel'le kamera karşısına geçti.

Mustafa Sandal, Disney’in 23 Ağustos’ta 2013'te vizyona giren animasyon filmi Uçaklar'ın seslendirmesi için stüdyoya girdi. Sandal, filmde şampiyon olma hayali kuran ama yükseklik korkusuna sahip Dusty isimli uçağı seslendirdi.

2015 yılında TV8'de yayınlanan Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

Diskografi

1994: Suç Bende

1996: Gölgede Aynı

1998: Detay

2000: Akışına Bırak

2002: Kop

2004: İste

2007: Devamı Var

2009: Karizma

2012: Organik

Kazandığı ödüller



1994 İstanbul FM Altın Ödülleri (İFA) En İyi Pop Müzik Sanatçısı

1996 MGD Altın Objektif Ödülleri En İyi Pop Müzik Sanatçısı

1996 Altın Kelebek Ödülleri En İyi Türk Pop Müziği Erkek Solist

1997 3. Kral TV Video Müzik Ödülleri Yılın Şarkısı (Araba)

En Çok Satan Albüm (Gölgede Aynı)

En İyi Pop Erkek Sanatçı

1998 Bosna Hersek Ödülleri En İyi Yabancı Sanatçı

1999 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Beste (Aya Benzer)

En İyi Pop Erkek Sanatçı

2000 İstanbul FM Altın Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçı

2002 MGD Altın Objektif Ödülleri En İyi Sanatçı Sitesi

En İyi Pop Müzik Sanatçısı

2003 9. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçı

1. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Diamond Albüm (Kop)

2004 2. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Diamond Albüm (Aşka Yürek Gerek)

2005 5. MÜ-YAP Müzik Ödülleri Diamond Albüm (İste)

2010 Siyaset Dergisi Ödülleri En İyi Pop Erkek Sanatçı

2011 1. OMÜ Medya Ödülleri En İyi Erkek Şarkıcı

2012 18. Kral Müzik Ödülleri MÜYAP Digital Satış Ödülü (Şıkır Şıkır Ft. Gülben Ergen)

2013 Sihirli Mikrofon Ödülleri Radyoların Yetiştirdiği En İyi Müzik Adamı

2014 13.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) En Çok Satan Single (Tesir Altında)

Filmografi



Bay E (1996)

New York'ta Beş Minare (2010)

Başrolde Aşk (2011)

Arkadaşım Hoşgeldin (2014)

Programlar



Kimsin Sen (2010)

O Ses Türkiye (2011 - 2012),(2012 - 2013)

Rising Star Türkiye (2015)