Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup'a: İyi ki kaderime ortak oldun! - Magazin Haberleri

Mustafa Sandal'dan Melis Sütşurup'a: İyi ki kaderime ortak oldun!

Mustafa Sandal, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturduğu eşi Melis Sütşurup'un doğum günü için duygusal bir mesaj paylaştı. Ünlü popçu, "Ya doğmasaydın, olmasaydın, hayatıma girip beni bulmasaydın! Hani bazen kader gelipte yapması gerekeni yapar ya... O yüzden iyi ki doğdun, kaderime ortak oldun..." sözleriyle eşine olan aşkını bir kez daha dile getirdi

07.06.2022 - 07:36 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, 4 gün önce ikinci kez nikah masasına oturdu. Sandal, Melis Sütşurup ile hayatını birleştirdi. İtalya'nın başkenti Roma'da 'Evet' diyen ikiliden ünlü şarkıcı, eşinin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

  • "İYİ Kİ KADERİME ORTAK OLDUN!"

    Birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan Mustafa Sandal, gönderisine, "Ya doğmasaydın, olmasaydın, hayatıma girip beni bulmasaydın! Hani bazen kader gelipte yapması gerekeni yapar ya... O yüzden iyi ki doğdun, kaderime ortak oldun..." ifadelerini not düştü. Takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

  • "SONSUZ OLSUN TEK DİLEĞİM"

    Melis Sütşurup, birkaç gün önce Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.

    Sütşurup, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var; cümleye dökülünce anlamlı olan 'Biz...' İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

  • 4 YIL ÖNCE BOŞANDI

    Ünlü şarkıcı 2008 yılında Sırp meslektaşı Emina Jahovic ile evlenmişti. Sandal ve Jahovic'in 10 yıl süren evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

  • Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un mutlu günlerinden objektiflere yansıyan diğer kareler...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.