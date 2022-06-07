"SONSUZ OLSUN TEK DİLEĞİM"

Melis Sütşurup, birkaç gün önce Roma sokaklarında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Sütşurup, "Nereden başlasam, nasıl anlatsam seni... Tek bir şey var; cümleye dökülünce anlamlı olan 'Biz...' İyi ki hayatıma, yoluma ortak oldun. Sonsuz olsun tek dileğim... 03/06/2022..." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirmişti.