Galatasaray'ın Mısırlı forvet Mustafa Muhammed, geleceği ile ilgili önceki gün önemli açıklamalar yapmıştı. Yıldız oyuncu, Bordoeux'ya transfer sürecini anlatarak "Bordeaux'a imza atmak için Fransa'ya gittim ve sağlık kontrolünden geçtim ama transfer son anda iptal oldu. Galatasaray ile Zamalek arasında sorun çıktı! Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

PLAN BELİRLENDİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Muhammed konusundaki planını ise belirledi. 23 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Sarı-Kırmızılılar'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor. Buna göre Galatasaray'ın bonservisi alıp almama kararını ocak ayında vermesi bekleniyor.

Muhammed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atarken 1 de asist yaptı.