Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Mustafa Mert Koç, 30'uncu yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte Maslak'taki bir mekânda kutladı. Geceye oyuncu Çağatay Ulusoy da katıldı.

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"DAHA OTURAKLI VE OLGUNUM"

30 yaşına girmesiyle ilgili duygularını dile getiren Koç, "Benim için otuza gelmek; tecrübeleri değerlendirip ona göre yol almak gibi geliyor. Daha oturaklıyız, daha çok olgunlaştığımı düşünüyorum. Daha keyifliyim. Eskiden 30 yaşında 'Oha' derdik, şimdi kendimiz geldik ama çok güzel bir yaşmış" dedi.

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Mustafa Mert Koç, Çağatay Ulusoy'un ne hediye aldığı sorusuna ise "Onun dostluğu yeter, aramızda böyle şeylerin lafı geçmez" yanıtını verdi. İkilinin birlikte yeni şarkılar çıkarıp çıkarmayacağına dair soruya ise Koç, olumlu yanıt verdi.

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Koç, şu sıralar hayatında kimsenin olmadığını ve tamamen işine odaklandığını söyledi.

"ŞU AN BEN ORADA İSTENMEYEN TÜY GİBİYİM"

Öte yandan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora birlikteliği hakkında da konuşan Mustafa Mert Koç, gazetecilerin "Çağatay Ulusoy'un güzel bir ilişkisi var. Size de 'Bir ilişki yap' diyor mu?" sorusuna ise, "Hiç karışmaz ama tabii ki dörtlü gezsek çok güzel olur. Şu an ben orada istenmeyen tüy gibiyim" yanıtını verdi.

Ayrıca şarkılarını üretirken eski ilişkilerinden beslendiğini dile getiren Koç, "Yeni yaşında bir ilişki olur mu?" sorusuna da "İnşallah" yanıtını vermekle yetindi.