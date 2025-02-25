Mustafa Hekimoğlu: Çok güzel bir sinerji yakaladık

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Mustafa Erhan Hekimoğlu, kupadaki Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Mustafa Erhan Hekimoğlu, "Çok güzel bir maçtı, çok güzel bir galibiyet aldık. Çeyrek finalde de evimizde oynuyoruz. İnşallah orada da turu geçeceğiz." dedi.

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Takımın ortamı için de konuşan genç futbolcu, "Arkadaşlık ortamı çok iyi, çok güzel bir sinerji yakaladık onlar da gelince. Güzel yani, çok keyif alıyoruz." diye konuştu.