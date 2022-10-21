Mustafa Gürsel'in cezası 1 maça düşürüldü

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'in 8. haftasında oynanan Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının hakemine yönelik hakareti gerekçesiyle PFDK tarafından 3 maç men cezasına çarptırılan Mustafa Gürsel'in itirazının incelendiği belirtildi.

Gürsel'in eyleminin sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu gözetilerek cezanın 3'ten 1 maça düşürüldüğü aktarıldı. Mustafa Gürsel'in 13 bin lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.